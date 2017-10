Rajoy diz que fará "tudo o que for preciso" para impedir independência da Catalunha

"Vamos impedir a independência da Catalunha. Tomaremos as medidas que forem necessárias para o impedir", acrescentou.

Os portugueses que pretendem deslocar-se a Barcelona devem vir "com tranquilidade e seguirem as instruções de segurança que são dadas pelas autoridades. Sem alarmismos excessivos", afirma Paulo Teles da Gama.



Há cerca de 14.000 portugueses inscritos no consulado de Barcelona, no que é uma comunidade "de nível médio, alto", com muitos licenciados e mestrados a trabalharem nos mais variados setores de atividade.



O investigador e professor de Ciências Políticas André Pirralha também garante que, neste momento, "o dia-a-dia é de absoluta tranquilidade" na Catalunha".



"Em casos mais específicos pode haver alguma discussão no seio da família ou entre amigos, mas eu não chegaria ao ponto de que se está a viver uma rotura social na Catalunha", defende Pirralha.



Associação empresarial catalã pede reposição da ordem constitucional

A organização Empresários da Catalunha, contrária à independência, instou esta segunda-feira o Governo a "restabelecer de imediato a ordem constitucional" e alertou para o facto da instabilidade política ir afetar "gravemente" a economia catalã a curto e médio prazo.



Em comunicado, a associação assegura que a transferência para outros pontos de Espanha de empresas com sede social e fiscal na Catalunha "está a causar um grave prejuízo à economia catalã" e um efeito "de consequências imprevisíveis".



A deslocação de empresas constitui "uma importante redução do Produto Interno Bruto (PIB) catalão e de cobrança de impostos", refere a associação empresarial, considerando que "se não se puser fim à atual espiral de instabilidade política, a economia catalã vai ressentir-se gravemente a curto e médio prazo".



"Tememos uma queda brusca do investimento estrangeiro e do turismo na Catalunha a curto e médio prazo se a atual situação não for resolvida nos próximos dias", destaca o comunicado citado pela agência Efe.



Face a esta situação, a organização pede à Generalitat (Governo catalão) que "regresse à legalidade constitucional" e se submeta à lei e ao Governo que "restabeleça de imediato a ordem constitucional".



A associação pede também aos espanhóis que "não se deixem levar por extremismos nem por boicotes injustos a produtos catalães".



MNE português quer solução no quadro da Constituição e leis espanholas

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, disse esta segunda-feira que uma solução para o futuro da Catalunha deve ser encontrada no quadro da Constituição e das leis de Espanha, enquanto "assunto dos espanhóis e das instituições espanholas".



Para Augusto Santos Silva, as instituições de Espanha "saberão encontrar a melhor solução" e ultrapassar "eventuais diferendos e sobretudo progredir na senda do progresso".



"Enquanto ministro dos Negócios Estrangeiros, eu não sou parte em discussões que dizem respeito a Espanha", sublinhou, em declarações aos jornalistas, em Coimbra.



Augusto Santos Silva realçou que a União Europeia, tal como Portugal, acompanha "com toda a atenção" os desenvolvimentos da situação política na Catalunha.



Além de estado vizinho de Portugal, "Espanha é o nosso interlocutor político há muitos séculos e é também o nosso principal parceiro económico", adiantou, fazendo votos para que "a Constituição e a lei espanhola sejam respeitadas por todos".



"Confio que as instituições relevantes saibam envolver-se num diálogo político responsável, para que esta página possa ser virada", num sentido que "compete aos espanhóis escolherem", afirmou Augusto Santos Silva.



O presidente do governo espanhol reiterou esta segunda-feira, véspera do plenário do parlamento regional catalão na qual poderá ser declarada a independência da Catalunha, que o executivo em Madrid "fará tudo o que for preciso" para impedi-lo.Mariano Rajoy presidiu esta segunda-feira a uma reunião do comité de direção do PP (direita conservadora, no poder) - para analisar a crise política na Catalunha - e deixou quatro frases aos dirigentes "populares"."Vamos impedir a independência da Catalunha. Tomaremos as medidas que forem necessárias para o impedir. A separação da Catalunha não vai acontecer. O Governo fará tudo o que for preciso para que assim seja", foram as palavras de Rajoy, tal como relatou aos jornalistas o porta-voz do partido, Pablo Casado.O presidente do governo regional da Catalunha, Carles Puigdemont, tem agendada a presença na terça-feira num plenário do parlamento regional catalão que tem como ordem de trabalhos a análise da situação política na região na sequência do referendo pela independência de 1 de outubro - que o Tribunal Constitucional considerou ilegal.Ainda que não conste da ordem de trabalhos, Puigdement poderá declarar unilateralmente a independência da Catalunha, tal como consta na lei do referendo, que foi aprovada pelo parlamento regional e depois considerada ilegal pela justiça.A coligação que apoia o governo catalão, a Junts pel Sí (formada por independentistas de centro e republicanos de esquerda) escusou-se a revelar o conteúdo da declaração que Puigdemont tem previsto fazer.O presidente regional afirmou nos últimos dias que iria declarar a independência em breve, mas nunca disse quando. Já a CUP (esquerda radical), que apoia a coligação governamental regional, afirmou que a sessão de terça-feira servirá precisamente para declarar uma Catalunha independente.Face a este cenário, Rajoy disse aos dirigentes do PP que terá "mão firme, sem complexos" frente ao independentismo."O presidente Rajoy disse-nos que vai fazer tudo o que for necessário, sem renunciar a nenhum instrumento previsto na Constituição e no Código Penal e que será suficiente. Se fizerem aquilo que ninguém quer [a declaração de independência], a resposta terá mão firme, sem complexos", explicou Casado.A mensagem parece ter um tom ainda mais duro do que o utilizado nos últimos dias, notou o repórter do jornal El País."Não há lugar a apaziguamento nem a mediação internacional. (...) Não temos nada que ceder nem negociar com os golpistas. Quem declarar [a independência], acabará como aquele que a declarou há 83 anos", realçou Pablo Casado, comparando Carles Puigdemont a Lluís Companys, que declarou a independência da Catalunha em 1934 e foi detido por isso mesmo.A declaração de independência de Companys em 1934 acabou em tiros e mortos na região, o dirigente foi preso e depois amnistiado em 1936, no período da República espanhola.Mais tarde fugiu e foi depois extraditado para Espanha, onde a ditadura franquista o fuzilou em 1940.Após a intervenção, Pablo Casado esclareceu aos jornalistas que, ao fazer a referência ao destino de Companys, apenas se queria referir à detenção e prisão por ter declarado a independência, momento que cumpre este ano 83 anos, e não à sua execução em 1940.Caso Puigdement declare a independência na terça-feira, o governo espanhol pode responder de várias formas, entre as quais ativar o artigo 155, a "bomba atómica" da Constituição espanhola, nunca usada desde que foi escrita e aprovada em 1978. Este artigo permite a suspensão de uma autonomia e dá ao governo central poderes para adotar "as medidas necessárias" para repor a legalidade.Rajoy também pode aplicar a Lei de Segurança Nacional ou tentar juntar apoios no Congresso dos Deputados para apoiar a declaração do Estado de Emergência ou o Estado de Sítio na Catalunha.O governo espanhol considera que Puigdemont e outros políticos catalães poderão estar a incorrer em dois delitos tipificados no código penal espanhol: sedição e rebeldia.O referendo de independência da Catalunha já levou mais de 20 empresas a transferirem a sua sede para fora da região, noticia esta segunda-feira o jornal espanhol Expansión.O grupo de infraestruturas Albertis e a Imobiliária Colonial decidiram esta segunda-feira transferir as suas sedes de Catalunha para Madrid e de São Miguel para Málaga, respetivamente, juntando-se ao grupo de instituições do Ibex 35 que já abandonaram a região.A publicação refere ainda que a saída de empresas está a aumentar, devido ao clima de instabilidade provocado pela eventualidade do Governo decretar uma Declaração Unilateral de Independência (DUI) e acrescenta que a maioria das empresas justifica esta decisão com a necessidade de proteger os interesses dos acionistas, clientes e funcionários.Na sexta-feira passada, a Gas Natural Fenosa anunciou a transferência da sua sede para Madrid, juntando-se ao banco Sabadell e ao CaixaBank, no mesmo dia em que o Governo espanhol aprovou um decreto-lei que possibilita que as empresas iniciem o processo sem a aprovação da assembleia de acionistas.O Partido Nacional Escocês apelou a Madrid para que respeite o resultado do referendo a favor da independência da Catalunha, considerado ilegal, numa moção adotada por unanimidade no seu congresso anual."A conferência (...) pede ao governo espanhol que respeite o voto em massa a favor do 'sim' no referendo catalão como expressão da vontade democrática do povo da Catalunha", de acordo com o texto da moção do SNP (na sigla original).Os separatistas catalães gozam de um forte apoio da Escócia, três anos após uma tentativa falhada de independência deste território britânico.Na moção, o SNP também apela às Nações Unidas, à União Europeia e ao Conselho da Europa "a agir para desempenhar um papel de intermediário nas negociações com o objetivo de facilitar uma solução acordada".Um deputado do SNP, Douglas Chapman, denunciou a "violência" utilizada por Espanha "contra o seu próprio povo"."Nós devemos assegurar uma mediação e garantir um futuro pacífico" nesta região do nordeste de Espanha, declarou, antes do voto no congresso do SNP.O cônsul-geral de Portugal em Barcelona admite que os portugueses que estão há mais tempo na Catalunha têm uma "certa preocupação" com a situação política, mas esperam que "a situação volte à normalidade" rapidamente."Apesar da instabilidade política que se vive, a verdade é que, à parte os incidentes [no dia] do referendo, a situação é pacífica", assegura Paulo Teles da Gama, dando como exemplo a grande manifestação com centenas de milhares de pessoas que teve lugar este domingo em Barcelona.