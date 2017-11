Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rajoy diz que líderes nacionalistas estão politicamente "inabilitados"

Presidente do governo espanhol criticou dirigentes independentistas da Catalunha.

09:54

O presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy, considera que os dirigentes independentistas como Carles Puigdemont e Oriol Junqueras estão "inabilitados politicamente" apesar de considerar que se podem apresentar às eleições regionais de 21 de dezembro.



Rajoy, em entrevista à cadeia de rádio COPE, disse que somente a justiça pode inabilitar uma pessoa de um cargo, mas acrescentou que "quem tem estado a enganar a cidadania catalã já está inabilitado politicamente".



Nesse sentido Rajoy, referindo-se a notícias publicadas na segunda-feira, considera que o ex-presidente do governo regional da Catalunha já podia ter dito há mais tempo que existe uma alternativa à independência e que, da mesma forma, a Esquerda Republicana da Catalunha já devia ter reconhecido que a Generaltitat não estava preparada para a independência da região autónoma espanhola.



"Gente assim está inabilitada politicamente", insistiu Rajoy.



Questionado se o Executivo está disposto a negociar no futuro, Mariano Rajoy respondeu que a negociação que vai começar está enquadrada na comissão do Congresso que vai estudar a reforma constitucional.