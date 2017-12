Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rajoy pede diálogo “dentro da lei”

PM espanhol ignora desafio de Puigdemont para encontro “num país europeu” mas admite diálogo com respeito pela Constituição.

Por Ricardo Ramos | 10:26

O primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy ofereceu ontem "diálogo dentro da lei" ao governo que vier a ser constituído na Catalunha após as eleições de quinta-feira, mas ignorou o convite do ex-presidente da Generalitat, Carles Puigdemont, para um encontro frente a frente "num país europeu".



"Faremos um esforço para manter um diálogo com o governo que sair destas eleições, mas também faremos um esforço para cumprir a lei", afirmou Rajoy na primeira reação aos resultados das eleições, que deram nova maioria absoluta às forças independentistas. "Será um diálogo dentro da lei, construtivo, aberto e realista", sublinhou o PM, fazendo votos para que o futuro governo "abandone a unilateralidade e não se coloque fora da lei". Rajoy deixou ainda bem claro que não hesitará em voltar a recorrer ao Artigo 155 em caso de nova deriva separatista. "Não permitirei que ninguém viole a Constituição, nem a lei, nem o Estatuto da Catalunha", garantiu.



O primeiro-ministro lembrou ainda que "a fratura na sociedade catalã é muito grande e levará o seu tempo a recompor". "Essa é a primeira obrigação de todos os partidos políticos. A necessária reconciliação deve vir do respeito pela lei e por todos, as minorias e as maiorias", frisou Rajoy, que não fez qualquer referência direta ao apelo feito pouco antes pelo ex-líder catalão Carles Puigdemont, que o desafiou para um diálogo sem condições "num qualquer país da União Europeia ou na Moncloa (sede do governo espanhol), se forem dadas garantias". Puigdemont referia-se ao mandado de detenção de que é alvo, e que implicará a sua detenção assim que voltar a entrar no território espanhol. "A receita do 155 não funcionou. Agora é preciso restituir o governo legítimo, retirar a polícia e dialogar sem condições prévias", defendeu.



PM recusa demitir-se

"Depois de tudo o que se passou em Espanha, o que nos faltava era convocar eleições", afirmou Rajoy, recusando tirar ilações nacionais da pesada derrota, pessoal e do PP, na Catalunha.



"Segunda volta"

Puigdemont diz que as eleições foram uma espécie de "segunda volta do referendo com as regras impostas por Madrid" e com resultado idêntico.



Maioria separatista não está garantida

Apesar de terem conquistado a maioria no Parlamento Autonómico, não é garantido que os partidos do bloco independentista consigam formar um novo governo. Em primeiro lugar, Juntos Pela Catalunha e Esquerda Republicana devem convencer a CUP, cujos quatro deputados são imprescindíveis para garantir a maioria absoluta, e cujo líder já avisou que só apoiará um novo governo liderado por Carles Puigdemont se este se comprometer a retomar o roteiro separatista, o que não é líquido que faça, pelo menos de forma tão aberta como na legislatura interrompida pelo Artigo 155. Depois, e porventura mais importante, para conseguirem somar os 68 deputados que dão direito à maioria absoluta, os separatistas terão de contar com os lugares de Puigdemont e dos outros quatro deputados refugiados em Bruxelas, mais os três que se encontram detidos. Ou seja, são oito lugares que estão em causa e que, se não forem ocupados, reduzirão de 70 para 62 o número de deputados independentistas, o que não chega para a maioria absoluta. O problema é que o regulamento interno do parlamento não permite delegar os votos, salvo por doença ou incapacidade prolongada, e para mudar as regras... é preciso ter maioria absoluta.