Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rajoy pede os votos da “maioria silenciada”

PM espanhol diz que as eleições visam trazer de volta a região “à lei e à convivência”.

Por Francisco J. Gonçalves | 09:08

O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, visitou este domingo Barcelona, a primeira deslocação à Catalunha desde que decidiu aplicar o Artigo 155 da Constituição e suspender a autonomia da região. Rajoy apelou "à maioria silenciosa e silenciada para que converta a sua voz em voto" nas eleições de 21 de dezembro.



O apelo foi feito num ato de campanha do PP da Catalunha, em Barcelona, a que Rajoy compareceu para apoiar o líder da lista do partido, Xavier García Albiol.



O PM espanhol destacou que as eleições catalãs "vão ser verdadeiras e terão as garantias democráticas" que faltaram no referendo ilegal de outubro, frisou, salientando que o escrutínio visa "recuperar a lei e a convivência" e "abrir uma nova etapa" na Catalunha. Rajoy explicou ainda que aplicou o Artigo 155 em "último recurso", depois "de esgotadas todas as vias de diálogo para que os independentistas pusessem fim ao seu delírio".



A presença de Rajoy em Barcelona aconteceu um dia depois de 750 mil pessoas inundarem as ruas da capital catalã para exigir a libertação dos líderes nacionalistas detidos após a declaração unilateral de independência, aprovada pelo parlamento da Catalunha a 27 de outubro.



PORMENORES

Puigdemont contra a ERC

O ex-presidente catalão Carles Puigdemont irá a votos na "lista do presidente", formada com apoio do seu partido, o PDeCAT, para disputar a liderança nacionalista com a ERC.



Colau rompe aliança

A presidente da Câmara de Barcelona, Ada Colau, rompeu a aliança com o PSC na autarquia porque os socialistas apoiam a aplicação do Artigo 155.



CUP decide ir a votos

Os militantes da força nacionalista de esquerda CUP votaram a favor de ir às eleições, apesar de as considerarem "ilegítimas".