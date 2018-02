Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ramaphosa empossado

Jacob Zuma aceitou demitir-se, cedendo a pressões do Congresso Nacional Africano (ANC).

Por Francisco J. Gonçalves | 08:56

Menos de um dia depois de Jacob Zuma aceitar demitir-se, cedendo a pressões do Congresso Nacional Africano (ANC), o vice-presidente sul-africano foi ontem empossado no mais alto cargo do Estado.



Cyril Ramaphosa, líder do ANC desde dezembro, prometeu "não desiludir o povo da África do Sul".



"As questões que levantaram, relacionadas com corrupção [...] e com a forma como lidamos com o tráfico de influências, são questões que estão no nosso radar", afirmou Ramaphosa numa breve alocução, sem nunca referir o desacreditado antecessor.



O parlamento elegeu Ramaphosa sem oposição, ante os festejos da bancada do ANC.