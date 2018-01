Ranking de sexo expõe intimidade de 100 mulheres na Internet

"Top 100 das P**** de Muzambinho" revela as taras e preferências sexuais das visadas.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 15:12

Um ranking sexual de origem ainda desconhecida, mas que já viralizou nas redes sociais, chocou e deixou em enorme alvoroço a pequena cidade brasileira de Muzambinho, no estado de Minas Gerais, ao expôr a suposta intimidade de mais de 100 moradoras. Intitulado "Top 100 das P**** de Muzambinho", o ranking revela o que seriam as taras e preferências sexuais dessas 100 habitantes da cidade, que tem cerca de 20 mil habitantes e onde quase toda a gente se conhece.



Para constrangimento das mulheres citadas, o ranking apresenta os nomes, o local onde moram e trabalham e, no caso de várias menores de idade, até de quem são filhas. Na lista constam de adolescentes a mulheres de todas as idades, muitas delas casadas.

Quem criou o ranking não se esquivou a avaliar o suposto desempenho sexual das citadas, e detalha com riqueza de pormenores o que cada uma, segundo o autor ou autores, gosta mais de fazer na intimidade e como se sai. Em muitos casos, as mulheres citadas ainda são ofendidas com alcunhas prejorativas e até mesmo com palavrões que definiriam os seus alegados gostos sexuais.

Dias antes da divulgação do ranking, mensagens enviadas por aplicativos anunciaram que a lista iria ser divulgada em breve e que seria explosiva, o que aumentou ainda mais a curiosidade e tornou a situação incontrolável assim que os nomes foram publicados. A polícia já entrou no caso e está a tentar identificar a origem do ranking para incriminar o seu ou os seus autores, que podem ser acusados de ameaça, constrangimento ilegal, injúria e difamação, além de compartilhamento ilícito de informações na internet.