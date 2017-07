Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rapariga da Arábia Saudita publica video a andar de mini-saia e top

Jovem violou a lei sobre a roupa que as mulheres podem usar em público no país muçulmano.

15:02

Uma jovem da Arábia Saudita colocou no fim de semana um video seu a andar de mini saia e de camisola curta no centro histório da cidade de Ushaiager, causando uma enorme discussão nas redes sociais.



De acordo com o relato feito pela agência de notícias AP, o video foi colocado na rede social Snapchat, com alguns compatriotas a defenderem a prisão da jovem e outros a defenderem-na.



Os meios de comunicação social ligados ao Estado noticiaram esta segunda-feira que as autoridades deste país muçulmano, profundamente conservador, estão a estudar a possibilidade de levarem a cabo ações judiciais contra esta jovem que violou a lei sobre a roupa que as mulheres podem usar em público.



As mulheres na Arábia Saudita têm de usar em público as 'ayalas', uma espécie de vestido que cobrem todo o corpo da mulher, incluindo a cara e o cabelo, que têm também de ser cobertos com um véu negro.



O vídeo mostra a mulher a andar no centro histórico e vazio da cidade de Ushaiager, uma aldeia a norte da capital, na região do deserto de Najd, onde vivem algumas das famílias e tribos mais conservadoras.



As redes sociais foram o veículo usado para apoiar ou recriminar a jovem, havendo mensagens de ambos os lados, nomeadamente no Twitter e no Facebook, duas das redes sociais mais usadas no país para exprimir a opinião e descarregar as frustrações, segundo escreve a AFP.