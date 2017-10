Rapariga de 17 anos violada por três homens no espaço de uma hora

Polícia Metropolitana de Londres divulgou imagens das câmaras de vigilância.

Uma adolescente de 17 anos foi violada três vezes no espaço de uma hora, em Londres.



Os crimes ocorreram quando a jovem se dirigia sozinha para casa depois de ter estado com amigos num bar, no dia 29 de setembro. A rapariga foi encontrada na via pública e transportada para o hospital.







A Polícia Metropolitana divulgou as imagens captadas pelas câmaras de vigilância para ajudar a encontrar os suspeitos.





"Acreditamos que duas das três agressões sexuais foram muito sérias, de facto, e estamos determinados em apanhar as pessoas responsáveis por estes crimes hediondos", afirmou Suzanne Jordan, inspetora da divisão de crimes sexuais da polícia.

As imagens das câmaras de vigilância mostram o percurso da rapariga e de dois suspeitos.





Appeal after woman sexually assaulted by multiple suspects following night out https://t.co/0TXJtrobVu pic.twitter.com/Jb0ypWiOsD — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 13 de outubro de 2017





Segundo a polícia, a vítima foi vista pouco antes da meia-noite do dia 30 com um homem em Cambridge Heath Road.

Pouco depois, surge nas imagens de uma câmara na Mint Street a ser seguida de bicicleta por um outro homem. Mais tarde, é apanhada pelas câmaras na Corfield Street, com o suspeito. A polícia acredita que o último ataque aconteceu pelas 00h55 de 30 de setembro.