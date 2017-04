Rapariga exibe unhas de 15 centímetros

Simone Taylor tem 16 anos e umas unhas de "fazer inveja". A jovem de Nuremberga, na Alemanha, não as corta há pelo menos três anos, o que fez com que atingissem 14,8 centímetros de comprimento.

A rapariga é bastante cuidadosa com o aspeto das suas unhas e chega mesmo a demorar três horas a arranjá-las e colocar verniz.

Simone revela que as pessoas têm curiosidade sobre como executa os hábitos de higiene do dia-a-dia com as unhas tão grandes. "Lavar os dentes e ir à casa de banho não é problema", garante a jovem alemã citada pelo site britânico Metro.

Quanto a outras tarefas, como escrever no computador, estão completamente fora de questão. De qualquer forma, garante Simone, nada a fará mudar a forma de pensar em relação às suas unhas, prometendo mantê-las assim.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito