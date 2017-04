Rapariga fica suspensa pelos pés depois de corda de slide partir

Uma rapariga apanhou um 'susto de morte' no parque de diversões francês 'A Feira do Trono', num acidente que teve lugar em Paris, no passado domingo.



A menina estava a andar no carrossel 'Adrenalina', com cerca de 50 metros de altura, quando as cintas que a seguravam à estrutura se soltaram e esta ficou suspensa apenas pelos pés.



Durante alguns segundos, a rapariga ficou de cabeça para baixo com o risco de embater contra diversos postes de metal. A diversão continuou a movimentar-se a alta velocidade.



Continuar a ler



O carrossel foi imediatamente encerrado e foi aberta uma investigação para apurar as causas do acidente.



Para já, o estado de saúde da rapariga está estável. No entanto, esta ainda se encontra em estado de choque com toda a situação, segundo noticia a imprensa francesa.









A jovem acabou por ser salva por um dos funcionários da diversão, que conseguiram travar a força da estrutura com as próprias mãos.O carrossel foi imediatamente encerrado e foi aberta uma investigação para apurar as causas do acidente.Para já, o estado de saúde da rapariga está estável. No entanto, esta ainda se encontra em estado de choque com toda a situação, segundo noticia a imprensa francesa.



O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito O que achou desta notícia? Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub