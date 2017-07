Rapariga mostra suicídio em direto no Instagram

Bruna transmitiu tudo na rede social. Horas antes tinha dado um “aviso”.

19:41

Bruna Andressa Borges, uma jovem brasileira de 19 anos, transmitiu o suicídio em direto para o Instagram. Tudo aconteceu no Rio Branco, Brasil, enquanto quase 300 pessoas viam.A rapariga tinha deixado um "aviso" horas antes no Facebook que levava a crer que nem tudo estaria bem na vida de Bruna: "Já assistiram a uma morte ao vivo", escreveu na rede social.A jovem, que estudava Ciências Sociais, enforcou-se esta quarta-feira, segundo avança o site G1 da Globo. Os esforços dos amigos para travar o suicídio foram em vão, uma vez que foi dado aos bombeiros um endereço errado.

"A princípio, os amigos ligaram para que nós pudéssemos pará-la, mas deram o endereço errado. Nesse local ninguém sabia informar onde ela morava agora. Infelizmente, não chegamos a tempo devido a este desencontro", disse à mesma publicação o major Cláudio Falcão.



Numa outra mensagem no Facebook, Bruna tinha ainda escrito que queria viver livre e feliz: "Parece que não dá para ser feliz tendo que agradar a todos e a si mesmo. Peço desculpas aos poucos que me restaram e que tanto me aconselharam, simplesmente não consigo", desabafou.