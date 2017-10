Rapariga violada no meio da rua em frente a dezenas de pessoas

Uma mulher com 20 anos foi violada por um rapaz à luz do dia numa das ruas mais movimentadas da cidade de

Visakhapatnam

A rapariga que estava

sentada ao lado de uma árvore, foi atacada sexualmente pelo rapaz de 23 anos, que aparentemente se encontrava alcoolizado.

, Índia.

O inspector da polícia K Suresh, em declarações ao Hindustan Times, disse que "aparentemente a rapariga encontrava-se a dormir na sombra da árvore quando Silva em condições de embriaguez a atacou sexualmente". O rapaz já foi identificado. Chama-se Ganji Silva e encontra-se detido.





Muitas pessoas assistiram ao sucedido, filmaram o momento, mas ninguém parou o que estava a acontecer. S

ituação que está a gerar alguma indignação nas redes sociais.

