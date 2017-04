Rapaz de 11 anos mata-se depois de namorada simular suicídio

Tysen Bench foi encontrado pela mãe, Katrina, no passado dia 14 de março, enforcado, acabando por falecer esta terça-feira no hospital.Katrina afirmou que não conhece a rapariga em causa, mas que se recorda de a ver algumas vezes na escola do filho. A progenitora acredita que Tysen foi vítima de ciberbullying e alertou os pais para os riscos da Internet.Se esta versão dos factos se confirmar, a jovem de 13 anos poderá ser julgada como adulta.