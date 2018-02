Rapaz de 11 anos morre ao salvar amigo de lago gelado

Um rapaz de 11 anos morreu esta terça-feira em Nova Iorque, depois de ter salvo um amigo de 12 anos que tinha caído num lago gelado. Anthony Perez caminhou mais de 15 metros sobre a superfície gelada do lago até o gelo ceder. Ficou preso debaixo de água e acabou por morrer afogado.

Antes de morrer, a vítima conseguiu salvar o amigo Juan Umpierrez , de 12 anos. Os dois estavam a brincar num pequeno lago do Parque Florestal de Queens quando Juan caiu no gelo. Anthony não hesitou em avançar para resgatar o amigo, mas acabou ele próprio por ser vítima da armadilha. Juan escapou sem ferimentos.

A revista Time conta na sua edição online que os bombeiros fizeram tudo para o salvar, mas o socorro chegou tarde demais. "Dois bombeiros tiveram de partir o gelo com as mãos para chegar à área onde se julgava que o rapaz tinha desaparecido. Encontraram-nos já sem vida" conta George Healy , chefe dos Bombeiros de Nova Iorque. Os dois bombeiros tiveram de ser assistidos por hipotermia.

Na sequência do caso, os bombeiros emitiram um alerta para que se evitem situações de risco como esta. Lagos aparentemente congelados podem não aguentar o peso de uma pessoa, pelo que o risco é demasiado elevado.

We implore parents - make sure your kids know the ice in the city of New York, on these lakes and ponds, is not safe -#FDNY Deputy Chief Healy from the scene at Forest Park #Queens, where a child was removed from the water after falling through the ice https://t.co/hRjTPmZLHn pic.twitter.com/6CD3T9EyaV