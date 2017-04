Rapaz de 13 anos faz cirurgia para aumentar tamanho do pénis

Após a realização da cirurgia, a 29 de março, o rapaz revelou que não conseguia deitar-se porque a dor era insopurtável.Numa entrevista dada à Pear Video (plataforma de vídeos de informação chinesa), o adolescente admitiu que tomava comprimidos para aumentar o pénis há cerca de um ano, mas que não viu quaisquer resultados.Frustrado, mentiu sobre a própria idade e submeteu-se a uma cirurgia do aumento do pénis no Changji Nine Continents Male Hospital, que não pediu provas que corroborassem a idade do menino.A operação não correu como planeado e o rapaz ficou com uma cicatriz preta de 4 centímetros no orgão reprodutor.Só quando os pais foram ao hospital é que os responsáveis da instituição concluiram que o rapaz tinha 13 anos e não 18.O diretor do hospital, Qian, disse que devia ter-se pedido permissão aos pais para realizar a cirurgia, uma vez que se tratava de um menor.