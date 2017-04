Rapaz de 14 anos detido por fazer violação em direto no Facebook

A polícia disse que o ataque envolveu cinco ou seis indivíduos e Guglielmi disse que "o rapaz foi um dos agressores no vídeo".Segundo um comunicado divulgado no sábado, o jovem enfrenta acusações de agressão sexual, fabrico de pornografia infantil e disseminação de pornografia infantil.O porta-voz da polícia disse que as autoridades não estavam a par do ataque ocorrido em meados de março até que a mãe da menina abordou diretamente o superintendente da polícia Eddie Johnson e lhe mostrou o vídeo.Johnson ficou "visivelmente perturbado" depois de ver o vídeo, tanto pelo conteúdo do mesmo como pelo facto de "nenhum dos 40 ou mais espetadores em direto ter ligado para as autoridades", disse Guglielmi.O jornal The Chicago Sun-Times informou que a família da menina foi entretanto realojada em local não divulgado.Esta é a segunda vez em poucos meses que a polícia de Chicago é levada a investigar um ataque transmitido em direto no Facebook.Em janeiro, quatro pessoas foram presas após a divulgação de um vídeo em que apareciam a espancar um homem com problemas mentais.