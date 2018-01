Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rapaz de 15 anos morre empalado por espada durante dança

Adolescente estava num casamento quando ocorreu a tragédia.

Um rapaz de 15 anos morreu empalado pela espada com a qual estava a realizar uma dança durante um casamento, em Hyderabad, na Índia.



Hameed fazia parte dos convidados do noivo e, durante um ritual tradicional destas cerimónias, ter-se-á esfaqueado a si próprio. O jovem veio a morrer devido à gravidade dos ferimentos. A notícia foi dada pelo jornal britânico The Sun.



Apesar de tudo ter parecido um acidente, um dos familares de Hameed já foi detido sem as autoridades terem especificado qual a razão.



Foi ainda aberta uma investigação à morte do rapaz.