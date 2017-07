Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rapaz de 16 anos faz cinco ataques com ácido em menos de 90 minutos

Suspeito foi detido em Londres.

Por Pedro Zagacho Gonçalves e Carolina Canha | 10:00

Um rapaz de 16 anos foi preso devido às suspeitas de cinco ataques com a utilização de ácido, na noite desta quinta-feira, em Londres, Reino Unido.



Em menos de 90 minutos, dois homens terão procedido aos ataques, pelas ruas de Londres, de acordo com os meios de comunicação ingleses. Os ataques ocorreram em diferentes bairros da cidade e as autoridades acreditam que estejam ligados.



De acordo com a polícia londrina, um homem de 32 anos foi abordado por duas pessoas que o atingiram na face com um produto corrosivo. De seguida, os atacantes fugiram com a mota da vítima.



Mais tarde, um outro homem foi atacado por duas pessoas que estavam de mota, segundo a mesma fonte. Outros três casos semelhantes ocorreram com poucos minutos de intervalo.



As vítimas foram atingidas na cara e tiveram que ser assistidas no hospital.



Para além do rapaz de 16 anos detidos, os alegados cúmplices ainda não foram identificados.