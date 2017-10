Rapaz decapita amigo que abusou sexualmente da namorada

Jovem de 19 anos foi morto com uma faca de cozinha.

Nikita Rasskazov, adolescente de 16 anos, esfaqueou e decapitou o amigo com uma faca de cozinha de grandes dimensões por estar "cego pela raiva". O rapaz tomou conhecimento que Artyom Shustov, de 19 anos, teria abusado sexualmente da namorada durante uma festa.

A rapariga, Olena Matsneva, revelou ao namorado, que Shustov e outro rapaz do sexo masculino teriam tocado "nos peitos e nos órgãos genitais" e que se sentiu "humilhada", segundo conta a imprensa russa.Depois de assassinar o amigo, Rasskanov transportou o corpo numa mochila e escondeu-a no guarda-roupa, na casa no leste da Rússia. Mais tarde, atirou a cabeça decapitada ao rio da cidade russa de Komsomolsk-on-Amur. O rapaz alega que não tinha a intenção de matar e que só queria que houvesse um pedido de desculpas pelo assédio sexual à namorada, segundo o

O rapaz já foi julgado em tribunal e vai cumprir uma pena de 6 anos de prisão, que o pai de Shustov considerou "benevolente" e da qual pondera recorrer. "É claro, acho que a sentença é injusta, a punição não pode ser comparada com a vida humana", disse Dmitry Shustov, de 42 anos, pai do jovem assassinado.