Rapaz morre a caminho do McDonald's

Foi criada uma página em memória de Dylan que rapidamente chegou perto dos 200 membros e se encheu de mensagens de apoio à família e amigos e de homenagem ao jovem.

Dylan Aird, um jovem britânico de 16 anos, morreu quando se dirigia para o McDonald's com um grupo de amigos. O adolescente, natural de Derby, era descrito como "simpático e sociável".Horas antes da trágica morte, o jovem tinha mostrado preocupação com uma dor no peito: "Ele queixava-se que o coração lhe estava a doer e a bater demasiado rápido", contou um dos amigos do grupo, Jordan Ryan, ao jornal local Derby Telegraph."Chamamos a ambulância o mais rápido que pudemos e demorou cerca de 5 minutos a chegar. Tentaram tudo o que puderam mas já não o conseguiram salvar", acrescentou.