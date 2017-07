Rapaz sobreviveu a batalha de Mossul passando 20 dias fechado numa cave

Menino passou fome e saiu do abrigo com dificuldades em andar. Veja o vídeo.

Por J.C.M. | 10.07.17

pub

Rapaz sobrevive a batalha de Mossul fechado em cave

O governo iraquiano anunciou reconquista da cidade de Mossul aos terroristas do Daesh e a segunda maior cidade do Iraque mostra sinais de querer regressar a uma vida normal, depois de anos sob a opressão do grupo terrorista.Começam a surgir histórias heroicas de sobrevivência, uma das quais envolve um rapaz que aparenta ter menos de 10 anos e cujo nome não foi divulgado.O site da Rudaw, uma agência noticiosa do Curdistão iraquiano, mostra as imagens do rapaz a caminhar com um familiar - que será o pai - nas ruínas de Mossul. O rapaz está ferido, o que é visível na grande ligadura que tem à volta do corpo, e muito magro.O homem conta que o menor está ferido há 20 dias e que passou todo este período fechado numa cave, onde passou fome. "Isto dói muito. Não me consigo mexer", diz o rapaz para a câmara.O vídeo foi publicado na manhã de domingo, já depois da visita do primeiro-ministro do Iraque à cidade. Apesar do anúncio da tomada de Mossul pelo Exército, na manhã desta segunda-feira ainda se assiste a explosões, conforme relata a Rudaw.