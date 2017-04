Rapaz viola e esfaqueia idosa de 83 anos

O jovem tem um historial de abandono, tendo sido criado por diversas famílias de acolhimento.



"Inocentemente, a mulher abriu a porta e, nesse instante, a sua vida mudou para sempre", acrescentou.O jovem tem um historial de abandono, tendo sido criado por diversas famílias de acolhimento.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Um jovem, na altura com 15 anos, foi condenado por esfaquear, violar e assaltar uma idosa de 83 anos. Dois anos depois Azaiah Willimas, natural do estado norte americano da Pennsylvaniafoi levado a tribunal e condenado a uma pena de prisão que pode ir dos 25 aos 50 anos.O ataque ocorreu em Setembro de 2015 mas a sentença apenas foi lida na passada quinta-feira. As autoridades, de acordo com a CBS News, revelaram que o rapaz bateu à porta da idosa e a esfaqueou em seguida no pescoço e nas costas.Depois, abusou sexualmente da mulher, roubou-se o cartão de crédito e usou-o para comprar um par de ténis."Este tipo de crime é completamente imperdoável", declarou a advogada Janine Edwards durante o julgamento.