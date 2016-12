Rapper norte-americano baleado no peito

O rapper Yung Mazi foi baleado no peito durante a madrugada numa loja de waffles, em Atlanta, nos Estados Unidos.



O rapper norte-americano, cujo nome verdadeiro é Jibril, estaria a fazer um pedido de comida com alguns amigos quando se começaram a ouvir tiros que furaram os vidros do restaurante e o atingiram no peito, segundo contam os empregados do estabelecimento.



O rapper ainda conseguiu alertar as autoridades que esta não teria sido a primeira vez que tinha sido baleado.



Segundo a imprensa americana, as autoridades ainda não conseguiram localizar um suspeito.

Logo de seguida, o artista terá abandonado o estabelecimento com os amigos numa viatura cujo destino ainda é desconhecido.Segundo a imprensa americana, as autoridades ainda não conseguiram localizar um suspeito. No seu canal de Youtube, Yung Mazi tem um vídeo onde fala dos constantes ataques de que é vítima, atribuindo-os ao facto de usar jóias muito caras e de ser uma pessoa demasiado verdadeira.



