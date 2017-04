Rapta e mata jovem deficiente para fazer sexo com o cadáver

Um homem foi detido na passada sexta-feira por ter raptado uma jovem deficiente no estado norte-americano do Indiana. Terrence Roach, de 24 anos, acabou por matar Aleah Beckerle e confessou ter feito sexo com o cadáver da jovem de 19 anos.

Aleah Beckerle sofria de paralisia cerebral (não conseguia falar nem andar) e estava desaparecida desde junho do ano passado. O corpo, já em decomposição, foi encontrado pela polícia numa casa abandonada, no dia 27 de março.

A investigação conseguiu depois chegar a Terrence Roach, que é meio-irmão de uma das irmãs de Aleah. O homem admitiu o rapto e disse que a ideia lhe tinha surgido enquanto fumava K2, uma substância também conhecida como canábis sintética. Terrence contou que invadiu a casa da família entrando por uma janela. Atou a jovem Aleah com fita adesiva e levou-a para a casa abandonada na sua carrinha.

Disse à polícia que a jovem morreu na casa abandonada em que os dois estavam, mas não revelou como se deu a morte de Aleah, confessando apenas ter profanado o cadáver da jovem norte-americana.

O caso chocou a comunidade do condado de Vanderburgh, onde vivia Aleah. As vigílias à porta da casa onde a menina foi encontrada têm sido uma constante e, uma vez que a família passa por dificuldades financeiras, foi criada uma página de crowdfunding na plataforma, GoFundMe, para ajudar com as custas das cerimónias fúnebres.

Terrence Roach aguarda julgamento na prisão e está acusado de profanação de cadáver, roubo, rapto e homicídio.

