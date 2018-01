Rapta e viola a sobrinha antes de a matar

Homem matou jovem de 20 anos por ciúmes desta namorar com outro homem.

17:48

Celine Dookhran, uma jovem inglesa de 20 anos, foi raptada pelo próprio tio, de 33 anos, e por um amigo deste em Londres. A jovem foi depois violada e o familiar cortou-lhe a garganta, matando-a. Quando Celine foi levada, estava com uma amiga, que acabou igualmente sequestrada e violada.

Mujahid Arshid era "obcecado com a sobrinha" e "estava apaixonado pela jovem", segundo o Ministério Público inglês. O homem agiu por ciúmes depois de descobrir que a sobrinha namorava e terá confessado a amigos que "se ele não a podia ter, mais ninguém podia".

"O arguido sabia que jamais podia manter uma relação com a sobrinha. Por isso tomou esta ação, que tem tanto de bizarra como de terrível. Como vingança, raptou a sobrinha e uma amiga e planeou violá-las, matá-las e livrar-se dos corpos em seguida. Ponderou dissolver os corpos em ácido ou esconde-los numa arca frigorífica e, no caso de Celine, optou por esta última hipótese", afirmou a acusação em tribunal.

A outra jovem raptada conseguiu sobreviver e é uma testemunha chave no processo, que está agora em julgamento.

Segundo revelou, as duas jovens estavam no quarto sozinhas quando dois homens invadiram a casa, com as caras tapadas com máscaras. Meteram meias nas bocas das jovens para as impedirem de gritar e manietaram-nas, retirando-as de casa com recurso a sacos de grandes dimensões.

Depois, os dois homens recolheram os telemóveis e as roupas de Celine, para simular que tinha fugido de casa.

Finalmente, Mujahid Arshid levou Celine e a amiga para uma casa em construção, ma qual estava a trabalhar. Aí violou as duas jovens e, no fim, cortou a garganta à sobrinha, deixando-a morrer. Foi esconder o corpo numa frigorífica da casa e antes disse à outra jovem que estaria morta daí a 10 minutos. Em pânico, esta gritou por ajuda e conseguiu alertar vizinhos, que chamaram a polícia antes de o tio da amiga a conseguir matar.

Mujahid Arshid está acusado dos crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio, dois crimes de rapto, dois de conspiração para rapto e posse de arma ilegal. O homem deverá conhecer a sentença no final de fevereiro.