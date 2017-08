Rapta filha de amiga e deixa a criança perto do lixo

A mulher enrolou a bebé de cinco meses num saco de lixo.

Yin Sotheara, de 34 anos, jogava cartas com Meas Sovanna, de 33 anos, e outros amigos, quando saiu da sala por volta da meia-noite, em Phnom Penh, no Camboja. A mulher entrou no quarto da filha de Meas, colocou o bebé num saco do lixo e usou a corda para atirá-la da janela.

Yin voltou à sala, despediu-se dos amigos, e voltou para casa, na sua moto, carregando a criança. Contudo, pesou-lhe a consciência e decidiu voltar para trás e deixar a criança perto de vários caixotes do lixo.

A polícia prendeu Yin e na passada semana foi declarada culpada por tentativa de homicídio.

Yin, que era viúva, estava a dever dinheiro e planeou usar a bebé para pedir um resgate à família. Contudo, quando questionada sobre a razão de ter raptado a criança, Yin afirmou que "foi por amor" e que "estava obcecada pela bebé".

Os residentes ouviram a bebé de cinco meses e encontraram-na entre sacos de lixo.

Na sentença, o juiz principal Chhun Heng descreveu Yin como uma pessoa "violenta" e disse que a criança poderia ter ficado sufocada durante o sequestro. Foi condenada a 11 anos de prisão.

Os advogados de Yin afirmaram que a sentença foi "muito rigorosa" e alegaram que não houve evidências de que ela tivesse efectivamente tentado matar a menina.