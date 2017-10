Raptada e violada pelo padrasto durante 19 anos

Homem obriga enteada a casar aos 11 anos

Um homem, suspeito de rapto, foi preso no México depois de ter sido acusado de violar e manter a enteada em cativeiro durante 19 anos. Henri Michele Piette terá começado a violar Rosalynn Michelle McGinnis depois de casar com ela em Oklahoma, nos EUA, quando esta tinha apenas 11 anos.

Segundo o The Sun, a vítima fugiu da casa no México onde vivia com o homem que antes tinha sido seu padrasto e dirigiu-se à embaixada dos EUA. Rosalynn Michelle McGinnis conseguiu ajuda e regressou à sua antiga casa com oito dos nove filhos do casal.