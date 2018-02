Raptada para ser vendida como escrava sexual filmada de mãos dadas com raptor

Homem que sequestrou modelo começa a ser julgado. Diz que se tratou de um golpe publicitário.

Chloe Ayling, uma modelo britânica de 20 anos, foi sequestrada, o ano passado, em Itália por um homem polaco, de 30 anos, para ser vendida como "escrava sexual".

Esta foi drogada e mantida em cativeiro numa fazenda isolada por seis dias antes de ser liberada.

O arguido, Lukasz Herba de 30 anos, começou a ser julgado esta quarta-feira em Itália, mais concretamente na cidade de Milão, embora tenha dito que tudo não passou de um golpe publicitário organizado pelo agente da modelo. A defesa apresentou provas que sustentam esta tese. Filmagens de videovigilância mostram Lukasz a passear com uma mulher, que segundo a defesa é Chloe, ambos de mãoes dadas em clima de cumplicidade.

Vários polícias e detetives apresentarão outras provas no julgamento mas, curiosamente, Chloe Ayling foi dispensada de testemunhar, embora os advogados de defesa planeiem recorrer da decisão.

Herba chegou ao tribunal vestido com um casaco polar azul rodeado por dois oficiais de justiça para o início do julgamento. Inicialmente, este sentou-se na zona destinada aos arguidos (gaiola) do tribunal, mas depois o juiz Ilio Mannucci Pacini permitiu que ele se sentasse num banco ao lado do seu advogado.







A acusação afirmou que Herba faz parte de um grupo sombrio chamado Black Death e que planeou vender a jovem no comércio sexual.

O tribunal de Milão ouviu o discurso de Herba, inicialmente quando admitiu ter contactado o agente britânico Phil Green, da modelo, para uma sessão de fotos em Paris em abril de 2017. No entanto, o trabalho acordado foi cancelado no último minuto por Herba, que supostamente usava um nome falso, dizendo que o equipamento da câmara tinha sido roubado.







A polícia diz que este foi o início do planeamento do sequestro e, um mês depois, Herba comprou duas balaclavas (máscara que cobre a cara) online, bem como uma identificação falsa para o próprio e para o irmão Michal.

Michal é também acusado de participar no sequestro, mas está sob custódia no Reino Unido, esperando a extradição para a Itália e será julgado numa data posterior.







A Investigadora-chefe Serena Ferrari afirmou que descobriram um e-mail no qual Lukas pede ao seu irmão que compre um "saco grande" dizendo "tu sabes o que vamos fazer com isso".

O suspeito alugou um apartamento perto da estação principal da cidade e um pequeno estúdio fotográfico pagando em dinheiro e usando o ID falso.



Uma testemunha, Milan Serena Ferrari revelou como Lukas Herba reservou um quarto, no hotel Best Western em Milão para ambos e quando contactou o agente da modelo para relatar que a própria tinha chegado em segurança.

No dia seguinte, "Chloe foi agarrada e injectada com uma droga que agora sabemos que é ketamina". Acrescentou, "as pessoas que a pegaram, vestiam balaclavas e a jovem só se lembra de estar a acordar no porta-bagagem do carro". Foi levada para uma pequena propriedade para uma aldeia perto de Turim".

O tribunal ouvir o Sr.Green, da Supermodel Agency, que deu o alarme depois de a jovem não retornar as chamadas e contactou o consulado britânico em Milão, que alertou a polícia. Este recebeu um e-mail de Lukas, expondo: "Eu sou MD, um assassino de nível médio que representa a Morte Negra. A jovem foi levada e será leiloada on-line no Oriente Médio".

O suspeito, Herbas estava disposto a libertar a mulher pela quantia de 250 mil dólares. Recentemente foi fotografada na Suíça, mas está de volta ao Reino Unido.

O chamado grupo da 'Morte Negr'a é descrito como uma organização que opera profundamente na "Internet Negra" responsável por uma rede de sequestros e tráfico de pessoas. O nome é notório em varias secções da Internet e à depravação de ofensas, embora não seja claro que as fotos usadas de mulheres sejam autênticas.





Foi relatado que os usuários da "Internet Negra" pagam enormes taxas para comprar mulheres que foram sequestradas de toda a Europa.

Lukasz Herba foi preso em 17 de Julho depois de entregar Chloe ao consulado britânico em Milão. Afirma ter-se apaixonado pela vítima.

A conta do Instagram de Chloe de Croydon, aumentou para mais de 290 mil seguidores desde o sequestro. Entretanto, a jovem foi abordada pela agência de celebridades internacionais Kruger Cowne e é agora representada pelo mesmo órgão responsável por gerir a fama de Bob Geldof, Bear Grylls ou o irmão da princesa Diana, Charles Spencer. Ao que tudo indica, Chloe deverá deixar o trabalho como modelo de glamour e poderá começar a desfilar em passerelles.