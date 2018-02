Rara nuvem arco-íris captada em vídeo

Fenómeno deixou o céu pintado com várias cores.

18:17

Um raro fenómeno natural, conhecido como irisação, foi captado em vídeo no Brasil. O momento, que é raro e muito difícil de filmar e fotografar, ocorreu em Fazenda São João, no Paraná, e causou o surgimento de uma ‘nuvem arco-íris’, que pintou uma parte do céu de várias cores.

André Luíz Nassid conseguiu filmar o fenómeno no passado domingo. A irisação ocorre quando a luz solar é defratada nas nuves, cristais de gelo e partículas atmosféricas, sendo que a luz branca se decompõem em todas as cores do arco-íris e é projetada no céu, à semelhança do que acontece quando a luz branca atravessa um prisma.

Segundo o brasileiro que divulgou as imagens, a núvem multicolorida foi visível durante cerca de meia hora e deixou as localidades próximas em alvoroço.