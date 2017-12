Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rasto misterioso no céu causa alarme na Califórnia

Foguetão espacial criou fenómeno luminoso ao pôr do sol.

01:30

Um misterioso clarão móvel iluminou sexta-feira à noite os céus da Califórnia, levando centenas de pessoas a contactarem os bombeiros e a polícia para tentar saber a origem, não faltando quem especulasse que se tratava de um disco voador ou do início da III Guerra Mundial.



Tratava-se, na realidade, do rasto de um foguetão espacial acabado de lançar da base aérea de Vanderbergh, e que, no lusco-fusco do pôr do sol, criou um fenómeno luminoso raro, descrito por muitas pessoas como "uma baleia" ou "um preservativo".



Milhares de pessoas saíram à rua e outras pararam os carros à beira da estrada para fotografar e filmar o misterioso rasto, e nas redes sociais alastraram rapidamente as mais fantásticas teorias, com alguns a garantirem que se trava de um OVNI, de um míssil balístico norte-coreano ou, até, do trenó do pai Natal num qualquer golpe publicitário.



Tanto o gabinete do xerife de Los Angeles, como os bombeiros locais, foram obrigado a emitir um comunicado nas suas páginas oficiais do Facebook a explicar que as misteriosas luzes no céu foram provocadas pelo lançamento de um foguetão Falcon 9 da empresa SpaceX, do multimilionário Elon Musk, que colocou 10 satélites de telecomunicações em órbita.