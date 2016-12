Rato 'desfila' na montra de uma loja da Primark

BEXLEYHEATH: Primark at the Broadway. Where rats play hide and squeak. Vid @n_s_martin pic.twitter.com/4ll8IuV2V3 — Kent 999s (@Kent_999s) 24 de dezembro de 2016

Um rato foi apanhado a correr numa montra da loja Primark em Brexleyheath, Londres.O momento ficou gravado em vídeo e há até uma altura em que o animal parece estar a posar para as fotografias.O 'The Evening Standard' tentou contactar os reponsáveis pela loha mas não conseguiu obter respostas.Martin Peaple, que ia a passar no local e decidiu captar o momento, partilhou o vídeo no twitter que acabou por se tornar viral.