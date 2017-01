Reator nuclear belga pára e faz um ferido

O reator nuclear belga Doel 4, localizado próximo da fronteira com a Holanda, parou de funcionar automaticamente após um incidente na central nuclear provocando um ferido, disse esta quarta-feira um porta-voz da empresa à agência France Presse.



"Estamos a analisar as causas do incidente que se registou na terça-feira. A central parou de funcionar automaticamente através de um mecanismo de segurança", disse o porta-voz da empresa que faz a gestão do Doel 4, filial da companhia francesa Engie.



"A paragem provocou a libertação de vapor de água numa sala de máquinas onde se encontrava um funcionário", afirmou acrescentando que o indivíduo ficou ferido tendo recebido tratamento hospitalar.









O funcionamento da central nuclear belga tem sido criticado sobretudo pela Alemanha, país que tem vindo progressivamente a abandonar a produção de energia nuclear.



O Doel 4 é o mais recente de quatro reatores da central situada a 25 quilómetros a norte de Anvers, construídos em meados dos anos oitenta depois da instalação dos dois primeiros reatores, na década anterior.O funcionamento da central nuclear belga tem sido criticado sobretudo pela Alemanha, país que tem vindo progressivamente a abandonar a produção de energia nuclear.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito