Rebeldes controlam 35% de Raqa

ONU com novos acessos para ajuda.

Por Lusa | 12.07.17

pub

A batalha para expulsar os 'jihadistas' de Raqa, bastião do Estado Islâmico na Síria, já permitiu às forças rebeldes controlar cerca de 35% da cidade e à ONU abrir novas rotas para a entrega de ajuda alimentar.As Forças Democráticas da Síria (FDS), uma aliança de milícias árabes e curdas apoiada pelos Estados Unidos, combatem atualmente no centro da cidade, cerca de metade do qual escapa ao controlo dos 'jihadistas', segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).Nos últimos dias, chegaram a Raqa e arredores dezenas de camiões com equipamento militar e munições para as FDS, para a ofensiva lançada a 6 de junho contra a cidade proclamada "capital" do Estado Islâmico em 2014.Os progressos no combate aos 'jihadistas' permitiram ao Programa Alimentar Mundial (PAM) entregar ajuda alimentar a zonas rurais dos arredores norte de Raqa pela primeira vez em três anos.Segundo esta agência da ONU, a ajuda alimentar está agora a chegar mensalmente a quase 200.000 pessoas em oito localidades remotas da província de Raqa."Substituir as pontes aéreas por entregas por estrada vai permitir-nos poupar 19 milhões de dólares por ano [16,6 milhões de euros], uma vez que cada camião transporta o mesmo carregamento de alimentos a um custo significativamente mais baixo", explicou Jakob Kern, representante do PAM na Síria.