Recebe 70 euros depois de 31 anos inocente na prisão

Lawrence McKinney, um cidadão do estado de Tennessee, nos EUA, esteve preso durante 31 anos por um crime que nunca cometeu. Já em liberdade, o ex-recluso pediu ao estado cerca de um milhão de euros para compensar todos os anos que passou na cadeia. No entanto, até agora, Lawrence só conseguiu que lhe dessem cerca de 70 euros.



Tudo começou em 1977 quando uma mulher foi violada por dois homens que invadiram a sua casa. Mais tarde, a vítima identificou Lawrence McKinney, na altura seu vizinho e com 22 anos, como tendo sido um dos autores do crime. O homem acabou por ser condenado a 115 anos de prisão por violação e suspeitas de roubo..

Depois de ter conseguido provar a sua inocência em 2008, através de provas de ADN, Lawrence recebeu 71 euros da parte do Departamento de Correções do Tennessee para que pudesse 'recomeçar a sua vida', segundo a imprensa americana.



O homem, agora com 61 anos, pediu ao governo a indeminização de cerca de um milhão de euros, pedido que acabou por ser chumbado.