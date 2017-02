Recebe cartas da filha que morreu de cancro

Sachi Nakamura recebeu uma surpresa. Esta mãe, residente em Chicago, nos Estados Unidos, encontrou na sua caixa do correio duas cartas escritas por Miho, a filha que morreu no ano passado com apenas 21 anos.

As missivas foram escritas no âmbito de uma aula de inglês. A jovem, que não resistiu a um cancro no estômago, teve como trabalho de casa escrever duas cartas para ela própria abrir no futuro: uma quando fizesse 19 anos e a outra quando completasse 22.

Contudo, as missivas não terão sido enviadas no tempo suposto uma vez que Kevin Hall, o professor de inglês de Miho, morreu em 2013.

Agora, as cartas chegaram tarde demais ao destino. Sachi conta ao Buzzfeed que pensa que alguém as encontrou e as decidiu enviar. "Ela escreveu sobre esperança e os seus planos", conta a mãe.

"A primeira carta foi escrita quando ela tinha 15 anos e era mais alegre. A que a Miho escreveu quando tinha 17 já mostrava alguns sinais perturbadores", disse a Sachi ao site.

No Facebook, a mãe partilhou imagens das cartas e agradeceu a quem as enviou: "Isto é precioso", concluiu.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito