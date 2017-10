Recluso processa prisão por ereção de 91 horas

Homem pediu ajuda porque tinha dores lancinantes e diz que foi gozado pelos guardas. Pede 4,7 milhões de indemnização.

Um homem natural de Wilburton, nos EUA, acusa os guardas e funcionários da cadeia de Pittsburg de lhe terem negado ajuda médica, depois de ter sofrido com uma ereção de 91 horas que lhe causou dores lancinantes. O homem pede 4,7 milhões de euros de indemnização.

Dustin Lance alega que ficou com lesões permanentes no pénis e canal urinário depois de ter sido gozado pelos guardas, que lhe recusaram tratamento médico. Agora mete uma ação judicial contra o estabelecimento prisional em que esteve preso.

Tudo aconteceu no dia 15 de dezembro 2016. O homem ingeriu um comprimido que lhe foi dado por outro recluso e, momentos depois, teve uma ereção incontrolável, que lhe durou várias horas e lhe causava várias dores. Dustin foi-se deitar mas no dia seguinte continuava com o pénis ereto e com dores ainda mais agudas. E no dia seguinte a mesma coisa. Sofreu durante 91 horas.

Só no dia 19 é que o recluso foi transportado para o Hospital Regional de McAlester, onde os médicos ficaram chocados com o caso e ordenaram que fosse imediatamente transferido para um hospital com uma área especializada de urologia (em Tulsa), para que pudesse ser devidamente tratado.

Em vez disso, o homem foi levado novamente para a prisão e a direção do estabelecimento prisional decidiu libertá-lo imediatamente, para que procurasse ajuda por si mesmo.

O processo acusa a direção da prisão, vários guardas e enfermeiros, num total de 16 pessoas.

Dustin Lance estava preso por um roubo e por posse de droga.