Reclusos filmados a consumir cocaína em prisão brasileira

'Festa' entre os detidos está a ser investigada pelas autoridades.

21:41

Uma 'festa' de cocaína na prisão de Porto Alegre, no Brasil, está a ser investigada pelas autoridades. Num vídeo que foi publicado nas redes sociais é possível ver os reclusos à volta de uma mesa quadrada onde estão várias 'linhas' de droga que, um a um, a consomem.



As imagens, com cerca de dois minutos e captadas com um telemóvel, mostram cerca de dez pessoas a consumir a droga. Ao que tudo indica, as imagens terão sido captadas em outubro do ano passado, revela o jornal brasileiro O Globo.



A Polícia Civil Brasileira já abriu um inquérito para apurar como esta 'festa' foi possível e como a droga e os telemóveis entraram na prisão.



A Secretaria de Segurança Pública pediu que a investigação fosse aberta mas não confirmou que as imagens tenham sido captadas dentro da unidade de Porto Alegre.