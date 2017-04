Recorde os atentados por atropelamento na Europa

mercado de Natal em Berlim, atropeladas por um camião conduzido deliberadamente contra a multidão.



A parlamento britânico, em Londres.



, em Amberes, na Bélgica, um homem foi detido por conduzir um automóvel a grande velocidade numa rua pedonal. No porta-bagagens, levava uma espingarda, armas brancas e um bidão com "conteúdo indeterminado". Não fez quaisquer feridos.



19 de dezembro , 12 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas num, atropeladas por um camião conduzido deliberadamente contra a multidão. 22 de março , um homem matou cinco civis e um polícia e feriu outras 31 pessoas ao conduzir um carro contra peões junto ao Um dia depois , em, um homem foi detido por conduzir um automóvel a grande velocidade numa rua pedonal. No porta-bagagens, levava uma espingarda, armas brancas e um bidão com "conteúdo indeterminado". Não fez quaisquer feridos.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Um camião colheu, esta sexta-feira, uma multidão numa das ruas mais movimentadas do centro de Estocolmo antes de colidir com um centro comercial. Há três mortos confirmados.Esta é a quinta vez nos últimos meses que um veículo é usado para atropelar pessoas num ataque terrorista na Europa. 14 de julho de 2016 , morreram 84 pessoas e mais de 100 ficaram feridas quando um camião conduzido pelo tunisino Mohamed Bouhlel atropelou uma multidão reunida napara as comemorações do Dia Nacional de França.