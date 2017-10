Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Recuperação das Caraíbas atingida pelos furacões pode custar mil milhões de dólares

Uma avaliação semelhante dos danos será feita em Dominica, devastada a 18 de setembro pelo furacão Maria, de categoria 5.

Por Lusa | 03.10.17

A recuperação das ilhas do leste das Caraíbas gravemente atingidas pelos recentes furacões, como Dominica, Barbuda, Turcas e Caicos, Ilhas Virgens britânicas e Anguila, poderá custar até mil milhões de dólares, indicou esta terça-feira um alto responsável da ONU.



"Vai ser um esforço de reconstrução em grande escala, que levará tempo, e é importante que se faça bem", sublinhou Stephen O'Malley, o coordenador residente em Barbados da ONU e da Organização dos Estados do Leste das Caraíbas.



Num 'briefing' telefónico aos correspondentes da ONU a partir de Dominica, O'Malley disse: "Ainda não temos números exatos, mas nas ilhas mais afetadas, a fatura da recuperação será de "entre 500 e mil milhões de dólares".



Segundo o responsável no terreno, a ONU, o Banco Mundial e o Governo de Antigua realizaram uma avaliação das necessidades pós-catástrofe em Barbuda, cujos 1.800 residentes foram retirados da ilha e transportados para Antigua antes de o furacão Irma destruir 95% das suas infraestruturas, a 14 de setembro.



Uma avaliação semelhante dos danos será feita em Dominica, devastada a 18 de setembro pelo furacão Maria, de categoria 5, daqui a cerca de três semanas, precisou O'Malley.



"Eles querem reconstruir melhor e levam isso muito, muito a sério - para se assegurarem de que pode ser feito", observou.



O primeiro-ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, afirmou que quer ter a primeira "nação resistente ao clima" do mundo.



Há dez dias, Skerrit fez um apelo para que o mundo ajude mais os países vulneráveis a lidar com os efeitos do aquecimento global e instou a Assembleia-Geral das Nações Unidas a "deixar que tais eventos extraordinários suscitem esforços extraordinários para reconstruir países de forma sustentável".



Os efeitos das alterações climáticas são evidentes nas Caraíbas, onde a água do mar está a aquecer, apontou O'Malley.



"O facto de o mar das Caraíbas aquecer intensifica a força dos furacões; não os torna necessariamente mais frequentes, mas intensifica-os", frisou.



Para as ilhas caribenhas, o desafio da reconstrução é "Como é que nos protegemos contra isso? Como é que garantimos que temos um Estado e uma economia resistentes, se sabemos que os fatores de risco se vão agravar nos próximos tempos", questionou o coordenador da ONU no terreno.