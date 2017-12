Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Recurso contra o artigo 155 na Catalunha

Parlamento aprovou recurso para Tribunal Constitucional.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:38

O órgão permanente do parlamento catalão, que exerce funções até haver um novo parlamento, decidiu ontem que será apresentado ao Tribunal Constitucional um recurso contra a aplicação do artigo 155 da Constituição, que suspendeu a autonomia da Catalunha e levou à realização de eleições antecipadas.



A decisão foi aprovada por 11 votos, nove deles de deputados separatistas e dois da coligação de esquerda Catalunya sí que es Pot. Sete deputados do Cidadãos, PSC e PP votaram contra e houve ainda uma abstenção da deputada da CUP.



A decisão visa, desde logo, contestar a destitução do governo de Puigdemont mas tem caráter simbólico, pois o Unidos Podemos já tinha avançado com um recurso. O Junts per Catalunya, de Puigdemont, afirmou, entretanto, que as negociações para formar um novo governo vão de par com a exigência, a Madrid, de retificação dos efeitos do 155.