Recusa-se a enterrar a filha por acreditar que está viva

Mãe garante que a jovem de 18 anos ainda tem sinais vitais.

18:32

Teresa Cristina Mendes, uma mãe brasileira de 48 anos, está a recusar-se enterrar a filha por estar convencida que esta não morreu. Débora, de 18 anos, foi dada como morta há dois dias devido a uma infeção renal. A certidão de óbito já foi emitida pelas autoridades de Alagoas mas, mesmo assim, Teresa recusa-se a permitir que a sua filha seja enterrada.



A jovem tinha dado entrada a 6 de novembro no hospital com uma infeção nos rins, conta o site G1, da Globo. Seis dias depois, Débora foi dada como morta e o seu corpo está, desde então, já no interior de um caixão.



"Ela não está morta. Ela tem sinais de vida. Ela não está com a temperatura de morto. Acredito que minha filha está viva", diz Teresa, citada pela publicação.



A progenitora explica ao G1 que a família sofre de catalepsia - uma condição em que o corpo se torna rígido e se comporta como se estivesse 'morto' - e que é o que está a acontecer a Débora. "Este problema acontece na família. Quando me deu um ataque tive uma dor muito forte na perna e fiquei assim... só voltei depois de quatro dias. O problema está a agravar-se", justifica.



A Polícia Civil brasileira já está a tomar conta do caso.