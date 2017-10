Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Refém dos taliban revela morte da filha

Joshua Boyle, libertado na sexta-feira com a mulher e três filhos, regressou ao Canadá e contou o sofrimento dos anos de cativeiro.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

O canadiano que passou cinco anos refém de radicais islâmicos no Afeganistão conta que a sua filha foi assassinada pelos captores, que também violaram a sua mulher, a norte-americana Caitlan Coleman. Joshua Boyle fez as revelações ontem, já no Canadá.



"A estupidez e maldade da rede Haqqani [grupo aliado dos taliban] ao raptar um peregrino só foi eclipsada pela estupidez e maldade de autorizarem o homicídio da milha filha bebé", afirmou Boyle, lendo um depoimento numa sala do aeroporto internacional de Toronto.



No texto revelou ainda que a mulher foi violada "com o consentimento do capitão da guarda e supervisão do comandante", ato pelo qual espera que os responsáveis sejam punidos. "Se Deus quiser, esta litania de estupidez será o epitáfio da rede Haqqani", afirmou.



O canadiano não explicou por que se designou como "peregrino". Quanto ao facto de ter levado a mulher grávida para um país em guerra afirmou que foi prestar auxílio "a aldeãos em zonas controladas pelos taliban onde não chega qualquer ONG ou responsável oficial".



Recorde-se que Boyle, a mulher e os três filhos sobreviventes, todos nascidos já durante o cativeiro, foram resgatados por tropas paquistanesas na sexta-feira.



Boyle recusou viajar num avião militar dos EUA e regressou num voo comercial direto para o Canadá.