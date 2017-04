Referendo na Turquia “não foi democrático”

Apoiantes de Erdogan celebram vitória do ‘sim’ no referendo constitucional





O presidente Tayyip Erdogan reagiu com violência às críticas dos observadores, acusando o Ocidente de tratar a Turquia "com mentalidade das cruzadas" e garantiu que o debate sobre as alterações constitucionais "acabou aqui".



Esta alegação está na base das denúncias de fraude da oposição, que pediu a impugnação do referendo e exigiu no- va consulta.

Os observadores internacionais arrasaram o referendo constitucional que aprovou o reforço dos poderes do presidente da Turquia, afirmando que a consulta "não pode ser considerada como verdadeiramente democrática" devido à desigualdade de oportunidades para ambos os lados exporem os seus argumentos e ao uso de meios governamentais na campanha do ‘sim’.Em relatório conjunto, os observadores do Conselho da Europa e da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) criticaram a falta de acesso da oposição aos meios de comunicação social e o uso de meios administrativos e humanos do governo na promoção do ‘sim’.Consideram ainda que a consulta foi realizada num ambiente político em que as liberdades fundamentais estavam "restringidas" pelo estado de emergência e denunciaram a "alteração das regras" que possibilitou que milhões de votos sem o obrigatório carimbo da Comissão Eleitoral fossem aceites.