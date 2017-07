Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Referendo simbólico por mais democracia na Venezuela

Imensas filas formaram-se desde manhã cedo nas mais de duas mil assembleias de voto criadas pela oposição.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

Filas imensas de pessoas inundaram desde a manhã de ontem as mais de duas mil assembleias de voto montadas para um referendo simbólico promovido pela oposição contra o presidente Nicolás Maduro. Além dos milhões de pessoas que foram votar na Venezuela em defesa de mais democracia, muitos milhares de outras votaram na diáspora, desde Miami a Madrid.



A mobilização maciça para esta consulta popular visou travar o projeto de Maduro de criar uma Assembleia Constituinte, que será eleita no próximo dia 30 e que terá poderes para alterar a Constituição a fim de reforçar os poderes do presidente.



O referendo foi convocado após meses de protestos contra Maduro duramente reprimidos, de que resultaram mais de 80 mortos, centenas de feridos e milhares de detidos.



Além das mais de duas mil assembleias de voto montadas de norte a sul da Venezuela, votaram também venezuelanos residentes no estrangeiro. Para o efeito foram montados centros em 350 cidades, entre elas Lisboa e Cascais, onde votaram muitas centenas dos cerca de 20 mil venezuelanos que vivem em Portugal. Em Espanha, os organizadores estimam que tenham votado 80 mil pessoas.



O Papa Francisco, na oração dominical do Angelus, rezou pela "amada Venezuela", lembrando também a "comunidade católica venezuelana em Itália", onde foram montadas urnas de voto para o referendo em Roma, Turim, Bolonha e cinco outras cidades.