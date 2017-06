Refugiados congoleses chegam a Angola após longas caminhadas fugir às decapitações

Por "responsabilidades", explica depois, sempre em língua Tshiluba, refere tratar-se da mulher, que estava grávida aquando dos ataques das milícias, os restantes quatro filhos, além da irmã mais nova e seus filhos, e ainda o irmão gémeo.O último filho de Ngoyi nasceu a 18 de maio, já no Dundo, depois de todos terem caminhado, pela mata, mais de um dia, até serem recolhidos na fronteira pelos camiões das Forças Armadas Angolanas (FAA)."Destruíram a minha casa, cortavam as cabeças. Tive muito medo", diz.Ngoyi, nome por tradição local dado ao primeiro gémeo a nascer, e o irmão Kanku (nome dado ao segundo gémeo a nascer) tinham uma pequena loja onde vendiam saldos de telemóvel.Ambos tentam esquecer a destruição e a morte a que assistiram em Kamako, terra de etnia Baluba, por entre um ar de normalidade disfarçada. A mesma que impede de se lembrar do nome do filho que tenta adormecer nos braços, em pleno centro de refugiados de Cacanda, na província da Lunda Norte.Thiery Munganga Ngoyi nasceu já no Dundo, pouco depois de a família ter chegado a Angola. O nome é recordado pela mulher que, sentada, controla a fila para o registo biométrico realizado naquele centro pelos elementos do Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e pelas autoridades angolanas.Um registo que permite continuar em Angola e receber alimentação básica para um mês, após o pânico da fuga a pé, levando apenas o que tinham vestido."Andamos nas matas, escondidos. Mas agora que consegui escapar ao que se passa lá, não penso em voltar. Quero ficar cá em Angola para já", desabafa Ngoyi.Na mesma fila onde os operadores do ACNUR registam os dados - inclusive a íris, como meio de segurança - para posterior emissão dos documentos como refugiados, Niemba Ester, uma vendedora congolesa de 37 anos, aguarda com a filha de 12 meses ao colo. Tem mais cinco filhos consigo, a mais velha com 13 anos, e todos caminharam 20 quilómetros desde outra zona de Kamakoko até à fronteira do Dundo, onde chegou a 08 de maio.O marido, agente da polícia congolesa, e por isso alvo preferencial das milícias Kamuina Nsapu, que contestam a autoridade de Kinshasa, foi decapitado a 25 de abril."Não tenho mais nada, não tenho para onde ir, não sei o que fazer. Tenho seis filhos comigo e tive de fugir, a pé, com eles. Foram quatro dias a caminhar", conta Niemba, já depois de ter recebido a documentação do ACNUR no centro de Cacanda, a cerca de cinco quilómetros do centro do Dundo, capital da província angolana da Lunda Norte, a 1.200 quilómetros para leste de Luanda.Com a vida desfeita, não tem tempo para pensar no futuro e a maior preocupação é mesmo arranjar comida para os filhos. "Deram-me uma vez comida [no centro], depois tive de arranjar. Mas enquanto não tiver segurança não volto lá no Kasai", atira.A onda de violência provocada pelas milícias Kamuina Nsapu, conflitos étnico-políticos que afetam sobretudo a região do Kasai, já provocou no último ano um milhão de deslocados e mais de 30.000 chegaram ao Dundo, como refugiados, só desde finais de março, segundo dados das autoridades angolanas.Niemba Ester e os seus seis filhos fazem parte desse número, tal como Ngolela Gode, que agora faz vida também no centro de refugiados de Cacanda.Por ali tem um cobertor e um metro quadrado de chão para dormir.Caminhou sozinha durante uma semana, desde o bairro de Cinque Muyege, no Kasai, até chegar a 28 de abril ao Dundo."Perdi o meu marido, vi quatro meninos morrer. Não consegui aguentar mais e tive de fugir", diz a camponesa com cerca de 50 anos. É que a idade ao certo, simplesmente não sabe, diz, enquanto prepara a kalembula, uma rama de batata-doce com óleo de palma, numa das centenas de pequenas fogueiras do acampamento."Este fogo vai ser para alimentar sete pessoas. É o que há", afirma.Numa realidade comum aos milhares de refugiados com quem partilha o espaço, Ngolela desabafa, angustiada: "Estou a sofrer, não tenho roupa para vestir, só o que tenho no corpo".Os dois centros improvisados pelas autoridades angolanas no Dundo já controlam 30.639 refugiados da República Democrática do Congo (RDCongo), mas o número total de pessoas que fugiram para Angola pode já estar nos 40 mil.Os números, até 12 de junho, foram avançados à agência Lusa pelo diretor provincial na Lunda Norte do Ministério da Assistência e Reinserção Social (Minars), Wilson Palanca, e envolvem os centros provisórios de Cacanda e Mussungue, ambos nos arredores do centro da cidade do Dundo."Esses mais de 30.000 é o número controlado, que estamos a seguir, não se contam os que estão dispersos ao longo da fronteira, nas comunidades, nas famílias ou pessoas conhecidas", explicou Wilson Palanca.A fronteira angolana com a RDCongo permanece aberta à entrada de famílias inteiras que fogem ao conflito na zona do Kasai, de fortes relações tradicionais, étnicas e até familiares com o leste de Angola.A província da Lunda Norte recebe ainda "entre 200 a 300 refugiados por dia", em três pontos diferentes da fronteira, como enfatizou o diretor provincial do Minars: "Mas podemos falar que nos estamos a aproximar a 35.000 a 40.000 que estarão na Lunda Norte. Mas o que nos interessa é que controlamos 30.639 refugiados (...) Esse número não para de aumentar, nós trabalhamos dia e noite".Deste total, em que só uma parte tem acesso a tenda, mais de 12.000 refugiados são crianças e a prioridade na gestão dos dois centros provisórios passa pelo registo biométrico, em curso por parte do Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), para controlo, identificação e distribuição de apoios e meios de subsistência.Depois de em abril e maio chegarem feridos ou até mutilados, o perfil destes refugiados que entram em Angola começou entretanto a mudar, à medida que as forças de segurança congolesas conseguem recuperar e controlar território que antes estava sob controlo das milícias de Kamuina Nsapu.Hoje, explica Wilson Palanca, chegam com malas, alguma roupa e pertences: "Eles dizem que há insegurança, mas que há fome também. Parece que estão a fugir da fome".O conflito desencadeado pelas milícias contra as populações, autoridades e forças de segurança da RDCongo destruiu milhares de casas e provocou mais de um milhão de deslocados dentro do país. Congoleses que viram familiares serem decapitados por serem polícias, pertencerem à igreja ou serem simplesmente funcionários da administração central, e foram forçados a percorrer a pé as matas, alguns durante dias, até chegarem à Lunda Norte, para escaparem com vida."As pessoas estavam a criticar, que pensavam que Angola ia rejeitar a entrada dos refugiados. Mas a primeira coisa que o Governo de Angola fez foi abrir as fronteiras. Abriu de imediato as fronteiras, sem impedir a entrada de ninguém", afirma Wilson Palanca.Os conflitos étnico-políticos no Kasai prolongam-se há cerca de um ano, mas desde finais de março que levaram ao êxodo da população, nomeadamente para o leste de Angola. Já em maio, o Governo angolano aprovou um orçamento de 599 milhões de kwanzas (3,2 milhões de euros) para apoiar estes refugiados."Começamos a apoiar com o 'stock' que existia, porque para nós isto foi uma surpresa. Agora, mantemos os apelos internacionais porque estes refugiados precisam de tudo um pouco e o que vier é bem-vindo", reconheceu o diretor provincial do Minars, que coordena a resposta local a esta crise.