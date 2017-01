Regime bombardeia rebeldes perto de Damasco apesar de trégua

Nas duas últimas semanas, ainda mesmo antes desta trégua, negociada pela Rússia e Turquia, a força aérea síria tem bombardeado quase diariamente a zona e as tropas do regime avançaram hoje até aos arredores de Ain al-Figé, uma das mais importantes fontes de água."Ao bombardear Wadi Barada por avião e com artilharia em vários eixos, as tropas do regime, apoiadas pelo Hezbollah xiita libanês. avançaram na zona e estão agora junto a Ain al-Fijé", indicou a organização não-governamental (ONG), com sede em Londres, Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).De acordo com o OSDH, estão a decorrer violentos combates na zona.A 25 de dezembro, o regime acusou os rebeldes de terem "contaminado com gasóleo" esta rede de água, mas os rebeldes apontaram o dedo à incúria do poder sírio. A capital sofre, há mais de uma semana, falhas no abastecimento de água, obrigando os residentes a fazer longas filas em frente a camiões-cisternas.Os rebeldes de Wadi Barada advertiram que a continuação dos bombardeamentos ameaça a trégua global."Pedimos aos padrinhos da trégua para assumirem a sua responsabilidade e pressionarem o regime e milícias aliadas para que ponham termo às violações flagrantes do acordo", indicaram, em comunicado, hoje publicado.Caso contrário, "será feito um apelo a todas as fações rebeldes na Síria para não respeitarem o acordo e inflamar as frentes", em solidariedade com Wadi Barada, cercada pelo regime desde meados de 2015, acrescentou o texto.Elementos do grupo extremista Frente Fateh al-Cham, antigo ramo da rede terrorista Al-Qaida na Síria, combatem ao lado dos rebeldes nesta região. Este grupo, tal como a organização extremista 'jihadista' Estado Islâmico (EI), está excluído do acordo de trégua.Como nas anteriores tréguas, quebradas ao fim de alguns dias, é a aliança dos grupos rebeldes com a Fateh al-Cham que torna muito difícil uma aplicação efetiva do cessar-fogo.Muito enfraquecidos, estes grupos rebeldes não podem distanciar-se da Fateh al-Cham, uma organização mais bem equipada e armada, omnipresente nas regiões que controla.Em contrapartida, o EI, responsável por atentados sangrentos na Síria e no estrangeiro, opera sozinho nas zonas que conquistou no norte da Síria e continua a ser o alvo de vários ataques aéreos russos, norte-americanos, turcos e sírios.Pela primeira vez, desde o início da guerra em março de 2011, os Estados Unidos, que apoiam a oposição ao regime de Al-Assad, não ficaram associados à última iniciativa de paz. O Presidente eleito norte-americano, Donald Trump, vai ser investido no cargo a 20 de janeiro.Já a Turquia surge pela primeira vez como garante deste tipo de acordo, devido à sua aproximação à Rússia de Vladimir Putin.O chefe de Estado russo pretende assumir a liderança das negociações de paz, depois de intervir militarmente ao lado do regime sírio, em setembro de 2015.As negociações em Astana devem anteceder as conversações previstas em fevereiro, em Genebra.A guerra causou mais de 310 mil mortos e milhões de refugiados.