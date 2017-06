Rei saudita designa filho Mohammed bin Salman primeiro herdeiro ao trono

A televisão estatal saudita informou que 31 de 34 membros da realeza apoiaram a decisão do rei Salman de designar como príncipe herdeiro o filho Mohammed bin Salman, que até à data estava na segunda linha da sucessão.Kristian Coates Ulrichsen, investigador sediado em Seattle do James A. Baker III Institute for Public Policy of Rice University, considera que a nomeação de Mohammed bin Salman poderá estabelecer a política saudita por algumas décadas, atendendo à idade do príncipe herdeiro.Ulrichsen disse à Associated Press que a designação de Mohammed bin Salman também acaba com o desafio de ter um grupo cada vez mais idoso da realeza a governar o reino.No entanto, o analista diz que a velocidade com que o novo príncipe herdeiro tem apresentado as suas políticas assertivas, incluindo a guerra no Iémen e um esforço para privatizar parte da empresa petrolífera estatal do reino, tem desconcertado alguns dentro da família real.