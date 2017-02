Relação com os EUA é "a maior prioridade política" da UE

Na passada terça-feira, o presidente do Conselho Europeu qualificou como "preocupantes" as posições da nova administração Trump, afirmando na altura que as orientações de Washington pareciam "colocar em causa os últimos 70 anos de política externa norte-americana".Estas declarações de Tusk constavam numa carta enviada aos chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE), missiva que teve o intuito de ser um contributo para o debate sobre o futuro da Europa na reunião informal em Malta. Na carta, Tusk abordou as "ameaças" com que a UE se confronta neste momento."Uma China crescentemente, chamemos-lhe assim, assertiva, especialmente nos mares; uma política agressiva da Rússia face à Ucrânia e aos seus vizinhos; guerras, terror e anarquia no Médio Oriente e em África, com o islamismo radical a desempenhar um grande papel, bem como declarações preocupantes da nova administração norte-americana tornam, em conjunto, o nosso futuro altamente imprevisível", escreveu o presidente do Conselho Europeu.Tusk sublinhou a mudança política operada nos Estados Unidos, afirmando que "em particular coloca a União Europeia numa situação muito difícil, com a nova administração (de Donald Trump) a parecer por em causa os últimos 70 anos de política externa norte-americana".Ainda sobre os Estados Unidos, Donald Tusk defendeu, numa parte posterior da carta de três páginas, intitulada "Unidos prevaleceremos, divididos cairemos", que a UE deve também tirar partido, a seu favor, da "mudança na estratégia comercial dos EUA" intensificando as conversações com outros parceiros.Em La Valetta, o primeiro-ministro de Malta (país que ocupa a presidência rotativa da UE), Joseph Muscat, deu conta da preocupação dos líderes europeus "sobre algumas decisões tomadas (...) e certas atitudes" do Presidente americano.Mas "não há qualquer sentimento antiamericano", assegurou Joseph Muscat, após um almoço dedicado à nova ordem mundial, incluindo sobre as duas primeiras semanas da Presidência Trump.A vontade para dialogar com os Estados Unidos é "a mesma", mas "não podemos ficar calados se estiverem princípios em jogo", disse o primeiro-ministro de Malta.