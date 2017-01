Render da Guarda Real em Londres com segurança reforçada

Em dezembro passado, perante o receio de possíveis atentados terroristas semelhantes ao ocorrido num mercado de Natal em Berlim, a polícia britânica reforçou as suas medidas de segurança, com uma maior presença de agentes armados.



Além disso, nos próximos três meses, as ruas situadas perto do palácio de Buckingham estarão encerradas ao público durante algumas horas, quando se realize o render da Guarda Real, e foram instaladas mais vedações para garantir a segurança de soldados e civis.



Segundo um porta-voz da empresa The Royal Parks, responsável pela manutenção dos parques londrinos, entre outras funções, a cerimónia será também antecipada meia hora, começando, daqui em diante, às 11:00 TMG.Em dezembro passado, perante o receio de possíveis atentados terroristas semelhantes ao ocorrido num mercado de Natal em Berlim, a polícia britânica reforçou as suas medidas de segurança, com uma maior presença de agentes armados.Além disso, nos próximos três meses, as ruas situadas perto do palácio de Buckingham estarão encerradas ao público durante algumas horas, quando se realize o render da Guarda Real, e foram instaladas mais vedações para garantir a segurança de soldados e civis.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O tradicional render da Guarda Real no palácio de Buckingham, residência da rainha Isabel II em Londres, passa a partir de hoje a realizar-se em dias da semana fixos e com segurança redobrada por receio de possíveis ataques.A aparatosa cerimónia, uma das atrações mais populares da capital britânica, que todas as semanas atrai muitos turistas, realizar-se-á às segundas-feiras, quartas-feiras, sextas-feiras e domingos entre os meses de março e agosto, em vez de seguir um calendário de dias alternados, como até agora acontecia.Entre os meses de abril e julho, o colorido desfile militar será efetuado todos os dias.