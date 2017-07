Reserva Federal dos EUA vai continuar a subir "gradualmente" as taxas de juro

Janet Yellen refere que os riscos para a economia dos Estados Unidos estavam equilibrados.

Por Lusa | 12.07.17

A presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed) afirmou esta quarta-feira que as taxas de juro vão continuar a aumentar gradualmente, quando o crescimento dos EUA parece ter recuperado no segundo trimestre.Num discurso preparado para apresentar ao Congresso, Janet Yellen refere que os riscos para a economia dos EUA estavam equilibrados, mas que "as possíveis mudanças" previstas na política económica do Presidente, Donald Trump, representam "uma fonte de incerteza".O testemunho da responsável sobre o desempenho da economia incluiu a referência a um número encorajante de indicadores, nomeadamente no emprego, que deverão tornar a economia mais forte nos próximos dois anos.Mas Janet Yellen também apontou uma recente desaceleração da inflação como um fator temporário e argumentou que a Reserva Federal está atenta ao desenvolvimento dos vários fatores para ter a certeza que as subidas anuais dos preços estão dentro da meta da instituição de 2%.A prazo, disse, o nível das taxas de juro, atualmente entre 1% e 1,25%, não deverá "ficar muito mais alto".A responsável da Reserva Federal espera o "reforço do crescimento económico no estrangeiro" que sustenta nomeadamente a indústria transformadora norte-americana e as exportações.Depois de um primeiro trimestre em que a expansão só chegou aos 1,4% em termos anuais, "o crescimento parece ter recuperado" no segundo trimestre, sustentado pelas despesas de consumo, a expetativa das famílias e os ganhos no emprego, especificou.A primeira estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA será divulgada a 28 de julho.